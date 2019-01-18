FETÖ, yerli ve milli İHA'ları engellemiş

Türkiye'de terörle mücadelede etkin rol oynayan yerli ve milli silahlı, silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA) son 3 yıldır aktif olarak operasyonlarda görev alıyor. Ülke içinde ve dışında yapılan binlerce operasyonda şuana kadar yaklaşık 15 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. İHA’ların başarısını kanıtlayan Selçuk Bayraktar, 2009 yılında İHA’nın ilk prototipinin uçuşunu yaptığını ancak birilerinin bu durumdan rahatsız olarak uçuşların yasaklandığını açıklamıştı. Bayraktar’ın açıklamasıyla öğrenilen yerli ve milli İHA’ların, TSK’nın geç envanterine girmesinin asıl sebebinin ise Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dış bağlantılarının devreye girmesinden kaynaklandığı ileri sürülüyor. 2010 ile 2015 yılları arasında FETÖ'nün yerli İHA'ları engellemesi ve bunun sonucunda İsrail’den alınan ve tam anlamıyla kullanılamayan İHA’lar yüzünden Türkiye 776 şehit verdi.

İHA'lar etkin rol aldı

15 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde ise 2009 yılında test uçuşlarına başlayan ancak FETÖ’cülerin dış bağlantıları nedeniyle sürekli engellendiği ileri sürülen İHA’ların katkısı su götürmez bir gerçek. Son 3 yılda yapılan operasyonlarda silahlı İHA’lar sayesinde içeride ve dışarıda 5 bin civarında terörist doğrudan etkisiz hale getirildi. 10 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları ve İHA’ların havadan sağladığı bilgi desteği etkili oldu.

Teröre büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’de tamamen bitirilmesi ile başlatılan taarruz operasyonlarıyla başta Tunceli, Hakkari, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt ve Bingöl’de binlerce operasyon gerçekleştirildi. Özellikle son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda terörün yoğun olduğu bölge illerde yüzlerce terörist ölü olarak ele geçirildi. İnsansız Hava Araçlarının önemli destek sağladığı son 2 yılda ise Tunceli’de 237,Bingöl’de 110, Hakkari, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt’te ise binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynayan İHA'ların tespitiyle F-16 savaş uçakları da birçok operasyonda görev aldı.