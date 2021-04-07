FETÖ ve PKK'nın elebaşlarına büyük şok

Terörle mücadelede, terörü finanse eden kişi ve kurumlara bir darbe daha vuruldu.

Daha önce İngiltere'nin IRA'ya karşı uyguladığı, ABD'nin de 11 Eylül saldırılarından sonra hayata geçirdiği, terör örgütleriyle ilişkili kişi ve kurumlara yönelik mali yaptırımlar, artık Türkiye'de de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Terörle ilişkili 377 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişi ve kurum, kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.