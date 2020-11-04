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Aktüel FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Aktüel

FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:14:30 -
FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim ve savcının da bulunduğu 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbaratı değerlendiren Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde, otomobildeki yolculardan, meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve savcı Z.U'nun FETÖ ile bağlantılı oldukları ve daha önce ByLock kullandıkları belirlendi.

Polis ekipleri, Ü.C, Z.U. ve aynı araçtaki N.Ö. ve M.U'yu gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Keşan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







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