FETÖ şüphelileri son anda enselendi!

Aydın’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava dosyası bulunan M.E.Ç. ile ByLock kaydı bulunduğu belirlenen B.B.K.’nin Kuşadası ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin lastik bot ile Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibata geçildi. Yavansu Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda lastik bot durduruldu.

Botta yapılan incelemelerde B.B.K., kızı Z.A.K. ve M.E.Ç.’nin yanı sıra çeşitli suç kayıtları bulunduğu öğrenilen M.A., O.Ö., botu kullanan M.Ü. ile Suriye uyruklu B.E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda ise yurt dışına kaçmaya çalışan şahıslarla organizatörler arasında irtibatı sağladıkları değerlendirilen M.T., S.Ç. ve İ.Ş.Y. isimli şüpheliler Kuşadası’nda bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bot sürücüsü M.Ü. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.