FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında yakalanan 102 şüpheliden tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 53 şüphelinin 29'u tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyette serbest kaldığı, 1'i hakkındaki gözaltı kararının koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği, 1 şüphelinin mükerrer soruşturma dolayısıyla, 2 şüphelinin de değişen delil durumları dikkate alınarak emniyetten serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
40 şüphelinin işlemleri sürerken, 8 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.
Operasyonun geçmişi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ekim'de 98'i Hava Kuvvetleri, 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.
İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 102 şüpheli yakalanmıştı.