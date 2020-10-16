  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı
Gündem

FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:57:00 -
FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında yakalanan 102 şüpheliden tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 53 şüphelinin 29'u tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyette serbest kaldığı, 1'i hakkındaki gözaltı kararının koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği, 1 şüphelinin mükerrer soruşturma dolayısıyla, 2 şüphelinin de değişen delil durumları dikkate alınarak emniyetten serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

40 şüphelinin işlemleri sürerken, 8 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı belirtildi.

Operasyonun geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ekim'de 98'i Hava Kuvvetleri, 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 102 şüpheli yakalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Rusya'nın Karabağ korkusu! Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse...
Dünya

Rusya'nın Karabağ korkusu! Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse...

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran bir Azerbaycan'ın bölgede güçlü bir aktör haline geleceğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, "Rusya iç..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay