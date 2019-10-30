FETÖ operasyonları aralıksız sürüyor
Yurdun çeşitli illerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 27’si tutuklandı. Halen bazı illerde operasyonlar sürdürülüyor.
Haber Merkezi
Fetullahçı terör örgütüne karşı operasyonlar sürüyor. Denizli’de yapılan operasyonla gözaltına alınan 19 zanlıdan 9’u, Mardin’de 10 şüpheliden 4’ü ve Mersin’de 53 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları belirlenen 5 kişinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. Örgüte yardım ettikleri ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen zanlıların adreslerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan; FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin merkezli 7 ilde 17 Ekim’de gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 49’unun yakalanmasının ardından polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin, adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 53’e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 29’u adli kontrol şartıyla, 10’u da savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Firari 3 şüpheli aranıyor.
Bu arada; Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi, polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.