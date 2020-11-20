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Aktüel FETÖ kapsamında aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

FETÖ kapsamında aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Afyonkarahisar'da yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Hüseyin Y. tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:43:32 -
FETÖ kapsamında aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken Bahçelievler'de sahte kimlikle yakalanan eski emniyet müdürü Hüseyin Y., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Yenibosna mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan inen şahsın yapılan kimlik kontrolünde, Miktat Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Bunun üzerine gerçek kimliğini itiraf eden şüphelinin, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski emniyet müdürü Hüseyin Y. olduğu ve 2016'da Afyonkarahisar'da yürütülen bir soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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