FETÖ 'ihanete' böyle hazırlandı

Darbe girişimi davaları için hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) paniklemesine neden oldu.

Zira yeniden tek başına iktidara gelen hükümetin, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla FETÖ'cü askerleri tasfiye edeceğini bilen örgütün beyin takımı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararıyla sarsılmıştı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra teşkilatın üst düzey görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayacağını anlayan FETÖ, son çare olarak darbe yapmaya karar verdi.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 19 Mart 2016'da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.

Gülen'in "Kapadokya sakinleri" dediği kitle, darbe girişimini yapacak örgüt mensubu askerlerdi.

Elebaşının bu talimatının ardından darbeyi örgüt mensubu askerlerle birlikte Akıncı Üssü'nde yönetecek üst düzey mahrem imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, darbeye hazırlık kapsamında yurt dışı seyahatlerine başladı.

Girişimden 4 gün önce son kez aynı uçakla ABD'ye giden Öksüz ve Batmaz, darbe planını Gülen'e onaylattı.

Ankara'daki ihanet toplantıları

Gülen'in çağrısından sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantılarına başladı.

Adil Öksüz başkanlığında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de katıldığı Ankara Konutkent'teki villada 6-7-8-9 Temmuz 2016'da son hazırlıklar gözden geçirildi.

Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde hangi birliklerin kullanılacağı, uçakların bombalayacağı kritik kamu kurumları, alıkonulacak darbe karşıtı generaller ve sıkıyönetim atamalarına ilişkin detaylar belirlendi.

İhanet gecesi Ankara semalarında alçaktan uçan ve bomba yağdıran darbeci pilotlar da bağlı oldukları mahrem imamların talimatının ardından darbeye hazırlık sürecini başlattı.

Girişimden bir gün önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayan eski pilot üsteğmen Müslim Macit, Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan ile Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Adem Kırcı, 15 Temmuz gecesi ilk alçaktan uçuşu yapan ve darbeci pilotlara bombalanacak noktaların bilgisini aktaran eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evinde bir araya geldi.

Pilotlara, "Cemaatten olduğunuzu biliyorum." diyen Çavur, "Siz, bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz. Verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Ben bugüne kadar savaşvari günler olmasını bekliyordum." dedikten darbe gecesi yapılacakları aktardı.

F-16 pilotlarının yanı sıra Ankara'da TRT, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesine saldırı düzenleyen helikopter pilotları da darbe hazırlıkları kapsamında toplantı düzenledi.

Yenimahalle'deki örgüt evinde 13 Temmuz'daki toplantıda, sözde konsey üyesi eski yarbay Özcan Karacan ile eski yarbaylar İlkay Ateş, Erdal Başlar ve eski binbaşı Taha Fatih Çelik vardı.

Saat 03.00'te darbenin başlayacağı bilgisini alan söz konusu darbeciler, aralarında görev dağılımı yaptı.

İhanet girişiminden 3 gün önce jandarma sınıfındaki örgüt mensubu askerlerin bir kısmı mahrem imamlarla Şaşmaz Sanayi Sitesi yakınlarındaki Ambarlı'da darbe toplantısındaydı.

Darbe gecesi görev verilen askerler, mahrem imamların nezaretinde ilk kez gerçek isimleriyle birbirleriyle tanıştırıldı.

Darbenin yapılacağını aktaran imamlar, 15 Temmuz akşamına ilişkin görev dağılımına herkesin uymasını istedi.

İstanbul'daki darbe hazırlıkları

Darbe hazırlıklarının bir diğer adresi, 99 kişinin şehit edildiği İstanbul'du.

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Hava Harp Okulu, darbecilerin toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Darbeciler, İstanbul'daki ilk toplantıyı Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 12-13-14 Temmuz 2016'da yaptı.

Görev yeri Ankara olan darbeci eski kurmay albay Muzaffer Düzenli'nin de katıldığı toplantılarda, eski 2. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski kurmay albaylar Mehmet Kapan, Uzay Şahin, Ömer Faruk Özköse, Sadık Cebeci, Rıfkı Keser ile Onur Özden, eski kurmay yarbaylar Engin Durmaz, İrfan Arat, Fatih Karakaya ile Şakir Çınar, eski kurmay binbaşılar Mehmet Murat Çelebioğlu ile Murat Yanık ve eski yüzbaşı Mehmet Karabekir hazır bulundu. Eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı albay Mürsel Çıkrıkçı sadece 12 Temmuz'daki toplantıya katıldı.

Düzenli ve Aydoğdu, İstanbul haritası üzerinde 15 Temmuz akşamı kritik kurum ve ulaşım yollarının nasıl işgal edileceğini birlik komutanlarına anlattıktan sonra görev dağılımı yaptı.

Buna göre Kuleli Askeri Lisesi köprü ayaklarını 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Üsküdar Çevik Kuvvet, Türk Telekom Genel Merkezi'ni, TEM ve E-5 bağlantı yollarının birini Samandıra’daki Motorlu Alay Komutanlığı diğerini ise Piyade Okul Komutanlığı kontrol edecekti.

Düzenli, Murat Yanık, Onur Özden, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Uzay Şahin ise irtibat ve koordinasyon timi görevini üstlenecekti.

Mehmet Nail Yiğit, siyasi ve bürokratların gözaltına alınması, Fethi Alpay da Hava Harp Okulu'nun faaliyetleri ve İstanbul'da gerçekleşen uçuşların sorumluluğunu aldı.

Özkan Aydoğdu, 1. Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı, 2. Tank Tabur Komutanı İrfan Arat'ı her iki boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini kontrol altına alma ve Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmeleri için görevlendirdi.

Toplantılarda AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, TRT Harbiye Radyo binası ve TRT Ulus binası ile Taksim Meydanı işgali için Hasdal 6. Motorlu Piyade Alayı askerlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Darbe girişiminden bir gün önce 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki toplantıya Yanık, Şahin ve Çelebioğlu'nun yanı sıra darbeciler Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Komutan Yardımcısı eski kurmay albay Yusuf Sarı, eski kurmay yarbay Osman Akkaya, eski kurmay binbaşı Ahmet Baykal, eski kurmay yüzbaşı Özkan Özgenç, eski kurmay yarbay Kadir Yıldız ve eski kurmay binbaşı Fatih Sönmez katıldı.

Toplantıda, Avrupa yakasında gözaltına alınacakların kimler tarafından ve nasıl derdest edileceği masaya yatırıldı.

İstanbul'daki son darbeye hazırlık toplantısı, 14 Temmuz'da 21.00 sıralarında Hava Harp Okulu'nda başladı.

Toplantıya Fethi Alpay, Murat Yanık, Uzay Şahin, Mehmet Murat Çelebioğlu, Muzaffer Düzenli, Eyüp Gürler, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Sadık Cebeci, Onur Özden, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ahmet Gümüş, Rıfkı Keser, Zafer Özleblebici, Ahmet Zeki Gerehan'ın katıldığı kamera kayıtlarından tespit edildi.

Toplantının koordinatörlüğünü Alpay, Sönmezateş ve Düzenli yaptı, ihanet girişiminin son hazırlıkları ve görev dağılımları gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başında yer alan Sönmezateş, bu toplantının yanı sıra Moda Deniz Kulubü'ndeki düğüne katılacak generallerin alıkonulmasını da organize etti.

Anadolu'daki darbe hazırlıkları

FETÖ, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Edirne, Denizli, Isparta ve İzmir'de de darbe hazırlıkları yaptı.

Sözde atama listesinde Edirne sıkıyönetim komutanı olarak atanan eski 54. Mekanize Tugay Komutanı tuğgeneral Hidayet Arı, ihanet girişiminden bir gün önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, firari albay Uzay Şahin ve binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile tugay komutanlığının resmi konutunda buluştu.

Ardından Edirne'ye dönen Arı, 15 Temmuz akşamı için yapılan görev dağılımını eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Bekir Koçak'a aktardı ve saat 03.00'te harekete geçileceğini söyledi.

Sözde Denizli "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan eski 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır da darbe girişimi hazırlıkları kapsamında aktif rol alan isimler arasındaydı.

Yıllık izinden 12 Temmuz 2016'da dönen Özbakır, akşam saatlerinde karargahtaki kameriyede kendisi gibi darbeci askerlerle toplantı yaptı ve görüşme sırasında cep telefonları ayrı bir yerde tutuldu.

Darbe yapılacağı bilgisini görüştüğü isimlerle paylaşan Özbakır, burada görev dağılımı yaptıktan sonra ihanet toplantılarına çevre illerde devam etti.

Özbakır, bir gün sonra sivil plaka taktırdığı resmi aracıyla Aydın'daki Söke Komutan Yardımcılığını ziyaret etti, daha sonra İzmir'e geçti.

İhanet gecesi üstleneceği görev kapsamında komutasındaki birliğini hazırlayan Özbakır, darbe startı verilmesiyle cunta faaliyetlerine başladı.

Darbe hazırlıklarının bir diğer adresi ise Isparta'da konuşlu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı idi.

Eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tümgeneral Metin Akkaya, darbe girişiminin bilgisini aldıktan sonra yıllık izinde olmasına rağmen kışlaya gelmeye devam etti.

Kapısını kilitlediği odasında saatlerce darbe planı üzerinde çalışan Çetinkaya, daha sonra Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 40. Piyade Eğitim Alayının o dönem komutanı eski albay Ahmet Yıldırım'a darbenin zamanını, ne şekilde gerçekleştirileceğini ve bu süreçteki rollerini anlattı.

Sözde Manisa ve İzmir sıkıyönetim komutanı olarak atanan eski tümgeneral Memduh Hakbilen de 15 Temmuz'dan günler önce darbe girişimine hazırlık yapan isimdi.

Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gibi önemli bir görevde olan Hakbilen, darbe girişiminden günler önce Ege Ordusu İstihkam Taburuna, yürürlükten kaldırılan Emniyet Asayiş Yardım Protokolü (EMASYA) kapsamında birliklerin hazırlanması talimatı verdi.

Hakbilen, ayrıca İzmir'in kritik kamu kurumlarının işgal edilmesi ve şehirde kontrolün sağlanması için Denizli'de konuşlu 11. Motorize Piyade Tugayı, Edremit'teki 19. Motorize Piyade Tugayı ve Bergama Alay Komutanlığındaki zırhlı araçların intikal için hazırlanmasını istedi.

Hakbilen, kendisiyle birlikte hareket eden darbecilerle son hazırlıkları gözden geçirdikten sonra ihanet saatini bekledi.

Hazırlıkları bu şekilde tamamlayan FETÖ, 15 Temmuz akşamı ihanet girişimine kalkıştı. Savaş jetlerin alçaktan uçmasıyla başlayan darbe girişimi, canı pahasına direnen halkın zaferiyle sonuçlandı.

Türkiye'nin, o karanlık gecede aydınlığa çıkması için mücadele eden sivil, polis ve askerlerden 150'si Ankara'da, 99'u İstanbul'da, 2'si Muğla'da şehadete yürüdü.