İşte o yazı;

Fetih, Gazze kapıyı açmaktır. Böyle bir başlık atarak başlamak isterim.

Fetih kelimesi maalesef birçok kelimede olduğu gibi, cihad kelimesinde de olduğu gibi, şeriat kelimesinde de olduğu gibi tamamen iğdiş edilmiş, mecrasından çıkartılmış, tü kaka edilmiş, insanlık için en temel kavram ve değer olan kelimeler içi boşaltılmış hatta yanlış doldurulmuş, zemmedilmiş, aşağılanmış insanların gözünde öcü gösterilmiştir.

Halbuki fetih, fetih açmak, rahatlatmak, hastalıktan kurtulmak, işgalden kurtulmak, ablukayı kırmak, ambargayı kaldırmak, ne derseniz bütün sıkıntıları bertaraf etmek, en başta kalbin imana açılması, gönüllerin fethedilmesi, Allah'la kulların arasındaki duvarların yıkılması, hatta Kur'an'ın kapısının aralanması. Fatiha. Öyle mi? İsterseniz oradan yürüyelim.

Kur'an'ı Türkçe biliyoruz artık. Öyle düşünelim. Elhamd, övgü lillahi rabbil alemin Allah için, Rabbi alemlerin. Öyle mi? Rahman, Rahim, Meliki Yevmi din. Maliki Yevmi din, din gününün Meliki, Rahman ve Rahim. Hamd, alemlerin Rabbine ululama, övgü. Allahu Ekber, Ekber kelimesinin tek layık olduğu merci Rabb. Ekber kelimesini hak eden Allah. Dolayısıyla çapsız kula kulluğu bitiren, kulların ululanmasını, mecburen aldatılarak veya zorlanarak kula kulluğu bitiren, kulların ululanmasını neticelendiren ve hakkı teslim eden, manadır Fetih.

Övgü, ululama, tesbih, zikir, and içme, yemin Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi, alemlerin Efendisi Allah içindir. O Rahman, gözetmeden, kafir mümin gözetmeden verir, Rahim, neticede de hak edenlere daha çok, sonsuz, ebedi şekilde verir. Kim bunu yapabilir? Dolayısıyla övgü ancak onadır. Fetih hakka, hakikate ulaşmaktır,hakkı teslim etmektir.



Dolayısıyla bakın bu bir ideolojik, kör, bağnaz, yobaz, hokkabaz, dogmatik anlayışlardan hürleşmenin, hakkı, hakikati teslim etmenin adıdır fetih ki İslam budur, hakkı teslimdir. Teslim etmenin adıdır. Fetih bir yerde islamdır. Onun için Fatiha denilmiştir.

Fatiha Suresi. Ve gerçek Melik, din gününün, düzen gününün Meliki. Bu nedir aynı zamanda? Din demek düzen demektir.

Oranın Meliki, eğer din, düzen yoksa demek ki oranın Meliki çakallardır. Haksız, hukuksuz, haksız yere melikleşenlerin iktidar olduğu zaman din günü olmaz, düzen olmaz, intizam olmaz, ferah olmaz, felah olmaz, refah olmaz, sıkıntı birbirini kovalar, her geçen gün iş cehenneme kadar varır. Ebedi sıkıntıya kadar varır.

Ancak sana ibadet. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Ancak sana ibadet. Senden istihane, ulaştır bizi ila sirat-i müstakime. İbadet ancak Allah'a. Kula kulluktan kurtulmanın ne din adamı, ne devlet adamı, köleliğin bittiği yerdir. Hürleşmenin başlangıcı da, zirvesi de, anlam bulduğu da da İslam'dır, o da fetihtir.

Fetih'tir. Hidayetin adı Fetih'tir. Toplu hidayetin adı Toplu Fetih'tir.

Yani bir toplumun topluca hidayete ermesidir fetih. Toplu fetih'tir. Bireysel fetihler. Dolayısıyla fetih budur. Yoksa kör, köle zihniyet ideolojilere, insanların bağnaz, yobaz anlayışlara hapsedilmesi, o tam da fetihin zıddına gönüllerin, beyinlerin işgal edilmesi, bireylerin köleleştirilmesidir. Fetih zihni ve maddi işğalden kurtulmaktır. O kadar açık.

Sırat-ı müstekime ulaştır. Ve, sırat-ı müstekimin adıdır fetih. Doğruluğun adıdır. Doğru yolun adıdır fetih. O kapının açılması ve oradan ömür boyu yürünmesidir. Doğruluktan şaşmamanın adıdır fetih.

Hem de güzel örnekliğiyle, Gazablananların gayrına, Delalette olanların ğayrına. Delalette, hatta ihanette olanların yoluna düşmemek, o yoldan özgürleşmek demektir fetih. Fatiha.

Delalette olan, Hristiyanlık vari. Din adamlarını ilahlaştıran, şeyhlerini ilahlaştıran, ve onu Allah mesabesine getiren, bu tuzaktan, şeytani tuzaktan kurtulmanın adıdır fetih. Fatiha. Aynı zamanda bile bile, zorbalıkla, hilelerle elde edemediğini, küresel haksız rekabetle, Siyoni sömürüyle, sermaye sömürüsüyle, insanlara suikast, darbe düzenleyerek, her türlü yol, bel aşağı, kaset, Epstein Adaları kanallarıyla insanları hapseden, esir eden, köleleştiren, halkları, ülkeleri bir zihniyetten kurtulmanın adıdır fetih. Gazablanmışların, yani halkı, hilelerle yetmedi, firavuni zorbalıklarla, çaprazvari, kol ve bacaklarınızı keseceğim tehditleriyle, firavuni bir tuğyanilikten kurtulmanın adıdır fetih. Buna ne denir? Amin.

Ama fetihi diye bize neyi anlattılar hep? İşgal tablosu. İşgal tablosu anlattılar. Ne alaka? Şeytani dezenformasyon. Onun için ne dedik? Fetih en basit örneği, Gazze kapıyı açmaktır. Gazze'de durum ne şu anda? Orası rahat mı? Bakın kışa geliyoruz, insanlar balıklar gibi artık, suda yaşamak zorundalar.nÖlümle yaşamayı öğrendiler, hastalıkla yaşamayı öğrendiler, yaralı yaşamayı öğrendiler, yetim kalmayı öğrendiler, öksüz kalmayı öğrendiler, çocuk acısını öğrendiler, eş acısını öğrendiler, her bir acıyı, açlığı, susuzluğu, ilaçsızlığı, bitaplığı, sürgünü, yakılmayı, yıkılmayı öğrendiler. Şu anda da balıklar gibi suda yaşamayı öğreniyorlar. Bakın bundan daha zulümü var mı? Ülkesinden çıkarılmak için sıkılarak sürekli boğuluyorlar.

Halbuki bakın mesela Afrika'nın, Amerika'nın, uzak doğunun işgalini bize ne diye anlattılar? Keşifler diye. Avrupa'nın işgallerini. Amerika'da, kızılderilileri yok ettiler, koskoca kıtaya kondular. Bunu keşif diye anlattılar. Koskoca Afrikayı aç, susuz, madensiz bıraktılar. Ama FETİH'i ne diye anlattılar? Şu anda da uzayı keşif diyorlar. Halbuki dünya bitti uzayı işğal edip sömürüyorlar. Kirletiyorlar, çöp ediyorlar.

Uzay çöp oluyor şu anda, biz oraya varmadan uzay kirlenmiş olacak. Çöp olacak çöp. Şu anda iklim, çevre zirvesi yapılıyor. Peki kim iklimi, ekonomiyi, çevreyi kıydı, yaktı yıktı? Bakın şu anda da bunu dünyaya işlettiklerininuzaya da işletiyorlar. Bu bir işgal. Fetih değil.

Geleceğin rızkını, gelecek nesillerin rızkını çalmanın, onlara konmanın adı. Bugünü tükettiler, yarına göz diktiler. Deniz bitti uzaya. Bu kadar, bu işgal.

İşgali bitirmektir FETİH. Bu aldatmacaları, hileleri, yalanları, dolanları bitirmektir FETİH. En nihayetinde bakın genosit veya ekosit yani soykırım, çevre kıyım, çevre kırım, iklimin, dünyanın tek evimiz, tek çatımız, gök küppenin kirletilmesi, tek bahçemiz, tek evimiz, dünyanın Allah'ın emaneti kirletilmesi, işğal. Hem cana kıymak, yetmedi can için yaratılan çevreye.

Kimler? Allahsızlar tarafından. Utanmadan, arlanmadan. Madem Allah'ı kabullenmiyorsun o zaman O'nun uzayını, O'nun dünyasını, O'nun yarattığı bedeni niye kullanıyorsun, niye havasını tenefgüs ediyorsun derler. Ama bu asaleti bulamayız.

Onun için bakın orada, Gazze'de aynı zamanda çevre kıyım, soykırım, çevre kırım yapıldı. Onun için biz diyoruz ki FETİH Gazze kapıyı açmaktır. Şu anda bu FETİH'tir. Bütün dünya vicdanları buna şu anda tamam dedi değil mi? Vicdanlar en azından tamam diyor. Kafir bile olsa, Sosyalist, Hristiyan buna evet diyor. Yani FETİH gayrimüslimlerin bile evet diyeceği bir hava, su gibi. Bir rahatlama, bir hürlük, bir özgürlük.

Ama bizim Müslümanlara bile FETİH'i işgal gibi anlattılar. Şeytan budur işte. Her şeyi ters yüz eder.

Onun için biz diyoruz ki FETİH hürlüktür. Gazze kapıyı açmaktır.