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Fethiye'de jeotermal sondaj kuyusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin çıkmadı

Bakanlık, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılması planlanan, her biri 10 bin metrekarelik alanlardan oluşan 7 jeotermal sondaj kuyusu açılmasına ilişkin faaliyete olumsuz görüş bildirdi - Gerekçe olarak sondaj kuyularının, "mutlak koruma" gerektiren alandaki flora, fauna, ekosistem ile endemik bitkilerin bütünlüğüne zarar verecek olması gösterildi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:06:52 -
Fethiye'de jeotermal sondaj kuyusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin çıkmadı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılması planlanan sondaj yöntemiyle jeotermal aranması faaliyetine yeşil ışık yakmadı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) her biri 10 bin metrekarelik alanlardan oluşan 7 jeotermal sondaj kuyusu açılmasına ilişkin planlanan faaliyet için yatırımcı firma, 10 Nisan'da Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazıyla talepte bulundu.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, talep edilen alanın, ÖÇKB sınırları içerisinde ve 1. derece doğal sit alanında olduğu belirtildi. Ayrıca bölgenin "orman", "kamping alanları" ve "hassas zon" tanımlı alanlarda kaldığı ifade edildi.

Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi sonuçlarına göre, talep alanlarında, endemik bitki birliklerinin yayılım gösterdiği habitatların bulunduğu da belirlendi.

Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyetin, mutlak koruma gerektiren "hassas zon" tanımlı alanda kalması, mevcut flora, fauna, ekosistem ile endemik bitkilerin bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle Bakanlıkça uygun bulunmadığı bildirildi.

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