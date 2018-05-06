Fernandao'dan hayat öpücüğü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Bursaspor’u konuk etti Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam ettirdi. İlk tehlilkeli atak maçın 20. dakikasında Bursaspor'da Barış Yardımcı sakatlanarak oyundan çıktı, yerine John Bostock oyuna dahil oldu. 29. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Orada bulunan Brezilyalı futbolcu Giuliano kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı. Bu ataktan 1 dakika sonra Bursaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Batalla, yerden şutunu attı, top Volkan Demirel'de kaldı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Bursaspor kontratağında savunma arkasına atılan topa Yusuf Erdoğan dribling yaptı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel yarı sahanın ortasına doğru açıldı. Yusuf, Volkan'dan sıyrılmak istedi ancak top taça çıktı.

38. dakikada sağ kanattan içeriye gönderilen ortaya Mehmet Topal, savunmanın arasında yükselerek kafasını vurdu ancak Ertuğrul Ersoy topu çizgiden çıkardı. Daha sonra top tehlikeli bölgeden dışarıya çıkarıldı. 43. dakikada sol kanattan sıfıra inen Hasan Ali, ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka tarafa açılan topa Şener gelişine şutunu attı, top üstten auta çıktı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Fenerbahçe sol kanattan paslaşarak ceza sahası önüne kadar geldi. Topla son buluşan Aatif Chahechouhe yerden şutunu attı, top sol köşeden auta gitti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe, oyuncu değişikliğiyle başladı. Alper Potuk'un yerine oyuna Valbuena girdi.

50. dakikada Soldado ceza sahası içerisinde şutunu attı ancak Harun gole izin vermedi. Dönen topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı. Maçın 62. dakikasında yaklaşık 25 metreden Valbuena'nın kullandığı frikiği kaleci Harun Tekin son anda çıkardı ve gole izin vermedi.

Fenerbahçe bu dakikalarda baskısını artırdı. 65. dakikada sağdan Hasan Ali'nin yerden ortasında ceza sahası yayının üzerinde Mehmet Topal topla buluştu. Arkasındaki Aatif'e pasını gönderdi. Aatif'ın arkasında kalan topa Şener yetişerek ceza sahası içerisine girdi, şutunu attı ancak top yanda auta çıktı.

İLK GOL BURSA'DAN

..Ve ilk gol geldi. 69. dakikada Bursaspor'un 22 yaşındaki genç yıldızı Furkan Soyalp, ceza sahası dışından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

CEVAP GECİKMEDİ

Fenerbahçe'nin golü gecikmedi. 71. dakika ceza sahası içerisine gelen ortaya Moussa Sow ters kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 1-1.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Fenerbahçe atağa çıkarken topu kaybetti. Batalla, koşu savunmanın arasından pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Moussa Sow şutunu attı, Volkan ayaklarıyla müdahele ederek topu kornere gönderdi.

ORTALIK KARIŞTI

75. dakikada saha içerisi karıştı. Kenarda ısının Fenerbahçeli futbolcuları ısındıran bireysel antrenör ile Bursasporlu futbolcular arasında tartışma yaşandı. Oyun kısa süreli durdu. Sarı lacivertlilerin idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın müdahelesiyle gerginlik yatıştırıldı. Maçın 83. dakikasında Bursaspor'da Titi kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yedek kulübesindeki Kubilay Kanatsızkuş da kırmızı kart soyunma odasına gönderildi. Fırat Aydınus, daha sonra Bursaspor'un çalıştırıcısı Mustafa Er ve kulüp tercümanı Altuğ Günaydın'ı tribüne gönderdi.



FERNANDAO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

90. dakikada, Soldado'nun yerine oyuna giren Fernandao, eski takımına karşı golünü attı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Maça 9 dakika uzatma ilave edildi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.