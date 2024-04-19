Dilan ve Engin Polat bir dosyadan yırttı! Yine de yatacaklar
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında, tutuklu bulunan tüm şüpheliler hakkında tahliye kararı verildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kocası Engin Polat, geçtiğimiz aylarda, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklandı.
Gösterişli hayatıyla herkesin dikkatini çeken Polat çiftinin soruşturmasına ilişkin ise yeni bir gelişme yaşandı.
Çiftin soruşturması sürerken savcı; Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi.
Kara para aklama ve örgüt kurma suçları için tutukluluğa devam kararı
İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Avukatları duyurdu
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya da bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Kaya, hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.
Gündem
Dirseğine kadar altınları vardı, Dilan Polat’ın kayınvalidesi şimdi o işi yapmaya başladı! Herkes şaşkın! Tahmin bile edemeyeceksiniz