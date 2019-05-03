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Fener'i yıkan Ali Koç, Mustafa Kemal'e sarıldı

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor... Küme düşmesi dahi gündemde olan kulübün başarısız başkanı Ali Koç, Mustafa Kemal edebiyatı yaparak destek çekmeye çalışıyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 12:52
Fener'i yıkan Ali Koç, Mustafa Kemal'e sarıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 112. ve Mustafa Kemal'in kulübü ziyaretinin 101. yıldönümü töreninde konuştu.

"Kendimizle ne kadar gurur duysak azdır"

Ali Koç yaptığı konuşmada "Fenerbahçe Spor Kulübü, bir spor kulübünden çok daha ötesi, çok daha fazlası. Bu vatan için bir spor kulübü faaliyetlerinden çok daha fazlasını yapmıştır. Tarihin altın sayfalarına yazılı bir durumda. Rahmetli dedem Vehbi Koç, 'Allah, bize dünyanın en kıymetli ülkesini vermiş' dedi. Ona katılıyorum ama bizler de en özel kulübün fertleriyiz, kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Fenerbahçe çok farklı bir kulüp." dedi.

"Önemi olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir. Burada da Fenerbahçe'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Atamız ve arkadaşları vatanı kurtarmakla meşguldu. Fenerbahçe'nin bu vatanı kurtarmak için yaptıklarına saygı duyduğu için kulübümüzü ziyaret etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:52
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