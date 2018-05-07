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Fenerden altyapıya dev yatırım geliyor!

Fenerbahçe Kulübü, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" projesiyle futbol altyapısına büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:04
Fenerden altyapıya dev yatırım geliyor!

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Altyapı projeleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, projenin yakın bir zamanda tanıtımının yapılacağını söyledi.

Projelerinin spor medyasında "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" adıyla anılacağını aktaran Mosturoğlu, proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

3 TEMMUZ FUTBOL AKADEMİSİ

Fenerbahçe Kulübünün 2015 yılında bu projeye başladığını ve bunun büyük yatırım gerektirdiğini belirten Mosturoğlu, "Güncel olarak en çok duyduğumuz şey, altyapıyla ilgili scouting çalışması eksikliği olduğu. Proje kapsamında Gebze'de tesis yapılacak. Tesisin adı '3 Temmuz Futbol Akademisi' olacak." ifadelerini kullandı.

Proje liderinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bu sistemi daha önce sunduğunu ancak TFF'nin bununla ilgilenmediğini aktaran Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"TFF bu işe sıcak bakmadığı için Fenerbahçe yapıyor. İstanbul'da bir veri merkezi oluşturulacak. Bu sertifikalar TFF tarafından olsa dahi, akademinin standardını sağlayamıyorsa bu sistem içerisinde yer alamayacak. Türkiye'nin her yerindeki futbol okullarından online veri akışı sağlanacak. Akademiden sertifika alamamış kişi görev yapamayacak. Ligde üst sıralardaki takımların yıllardan beri istediği bir rezerv lig gerçeği var. TFF, bu isteği yıllardır hiçbir şekilde değerlendiremedi. TFF'nin il karmaları var ama seçerek yapıyor, eğitim vermiyor. Bu projede ise bir temel eğitim verilmesi gerekiyor."

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:04
  1. İstanbul
  2. Şekip Mosturoğlu
  3. Şekip Mosturoğlu'

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