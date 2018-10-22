Fenerbahçe'yi üzen olay: Ayağı kırıldı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni yıldızı Tyler Ennis'in kaval kemiği kırıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçının ilk çeyreğinde şanssız bir sakatlık geçiren Kanadalı yıldızın sol ayak kaval kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile deplasmanda oynadığımız lig maçının ilk çeyreğinde yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan ilk kontrollerin ardından oyuncumuzun sol ayak kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilmiştir. Sakatlığı tüm camiamızı derinden üzen Tyler Ennis'e geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşması yönündeki temennilerimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile yeniden parkelerde görmeyi diliyoruz."