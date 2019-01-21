'Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' şakası olay oldu!

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" şakası büyük yankı uyandırdı. Ziraat Bankasından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın 26 Aralık 2018'de Bursa BTSO'da düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreni sonrası Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir'e espri olarak söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

"Şakadan ibaret..."

Ziraat Bankası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, söz konusu ifadenin şakadan ibaret olduğuna vurgu yapılarak, "Genel Müdürümüzün şakadan ibaret cümlesi amacından saptırılarak, bazı kesimlerce kullanılıyor" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir. Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz."