Fenerbahçe'yi 1 yılda batıran Ali Koç, kendi holdingini bakın nasıl uçurmuş! Şoke eden rakamlar

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı bugün düzenlendi.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülüğü, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir” dedi.

1 yılda borç 1.2 milyar lira arttı

Geçtiğimiz yılın ocak ayında yapan divan kurulu toplantısında kulübün borcu 4 milyar 719 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Borcun 1.2 milyar lira daha artması taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Koç Holding'ten 9 aylık dönemde yüzde 95 net kâr!

6 Kasım'da yaptığı açıklamada Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Holding, 2020’nin ilk 9 ayında 125,7 milyar TL konsolide ciro elde etmiş ve 6,1 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirmişti. Holdingin ciro artışı yıllık yüzde 78 oldu.

Koç’un aynı dönemde net kârı da yüzde 95 artışla 16 milyar 534 milyon TL’ye yükseldi.