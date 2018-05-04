Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye müjde! Isla'ya 3 teklif birden

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:22
Fenerbahçe'ye müjde! Isla'ya 3 teklif birden

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mauricio İsla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.
 
Özellikle ligin ikinci yarısında formasını Şener'e kaptıran başarılı oyuncuya İtalya'dan Tudor'un yeni takımı Udinese, Chievo ve Genoa'nın talip olduğu belirtildi.
 
FENERBAHÇE'DE KAYBOLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği başarılı sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Sezon başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son haftalarda kendine ilk 11'de yer bulamadı. Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı'ya kaptırdı. (Sporx)

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:22
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    1. Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    2. Muharrem İnce, Oğan'ı yanında istiyor!
    3. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    6. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    7. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    8. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    9. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    10. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    11. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    12. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    13. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    14. Cuma Hutbesi!
    15. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    16. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    17. Altında son durum ne?
    18. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    19. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    20. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı