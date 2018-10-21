Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 hafta yok
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.21 Ekim 2018 Pazar 16:29
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 0-0 berabere kaldığı mücadele sonradan giren ancak kısa süre sonra sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.
Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 Süper Lig maçında 154 dakika süre almıştı.
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