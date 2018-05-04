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Fenerbahçe'ye gol makinası Ferreyra!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in gol makinası Facundo Ferreyra'yi gündemine aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 01:49
Fenerbahçe'ye gol makinası Ferreyra!

SERKAN AŞKIN/ YENİAKİT.COM.TR- Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi forvet mevkine transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu. 

TAM BİR GOL MAKİNASI

Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 38 maçta 28 gol atan Facundo Ferreyra sarı lacivertli ekibin radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe kurmaylarının Ferreyra 'nın transferini bitirmek için Ukrayna'ya gittiği ve yıldız futbolcuyla masaya oturmaya yakın olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcu Facundo Ferreyra Ukrayna ekibi S.Donetsk ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

PREMİER LİG TECRÜBELİ!

2014/15 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi. Arjantinli futbolcu gol yolarındaki etkinliğiyle göz dolduruyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 01:49
  1. Facundo Ferreyra
  2. Fenerbahçe
  3. Shaktar Donetsk
  4. Ukrayna

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