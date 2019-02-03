Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: İçimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen yeni transferlerden Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. "Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm'' Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm." ifadelerini kullandı.

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