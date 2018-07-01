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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası İngiltere Premier Lig'den...

Fenerbahçe kurmayları İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'da forma giyen Jeremie Boga’ya talip oldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 01:20
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası İngiltere Premier Lig'den...

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi transferi büyük bir gizlilikle devam ettiriyor… Şu anda dedikodudan fazla hiçbir şey yürümüyor. Son olarak da sarı-lacivertliler için Ada’dan sürpriz bir iddia geldi.

Fenerbahçe’nin, Real Betis, Celta, Lille ve Sassuolo ile beraber, Chelsea’nin 21 yaşındaki 10 numarası Jeremie Boga’yı istediği iddia edildi.

Geçen sezonu Birmingham’da tamamlayan 21 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız oyuncuyu Chelsea’nin bir sezon daha kiralamak istediği, Fenerbahçe'nin de Jeremie Boga'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 01:20
  1. Fenerbahçe
  2. Chelsea
  3. Jeremie Boga
  4. İngiltere Premier Lig
  5. Birmingham

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