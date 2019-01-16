0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor

- Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:12
Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:12
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Ümraniyespor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İzmir Karabağlar belediye başkan adayı 2019
    1. CHP İzmir Karabağlar belediye başkan..
    2. 'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!
    3. "İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde..
    4. İşte Yunan gâvuru
    5. CHP İzmir Buca belediye başkan adayı..
    6. 2018'de konut satış sayısı belli oldu
    7. Ülkede alarm! 18 banka soyuldu
    8. Warriors işi ilk çeyrekte bitirdi
    9. Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına..
    10. İzin verildi! O illerde petrol aranacak
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. Turkcell'den 1 yılda 58 milyon TL'lik..
    13. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    14. CHP Karşıyaka belediye başkan adayı 2019
    15. Asya borsaları
    16. Borsa, güne yükselişle başladı
    17. Savunma sanayii Türkiye’nin gururu
    18. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
    19. Gram altın 225 lira seviyelerinde
    20. Mersin'de ulaşıma kapanan yoldaki..
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var