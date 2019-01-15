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Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibini konuk edecek

15 Ocak 2019 Salı 10:30
Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan Perfumerias Avenida ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:30
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. FIBA Avrupa Ligi
  4. Perfumerias Avenida

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