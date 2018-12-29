Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar
Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Fenerbahçe'nin devre arası kamp programı belli oldu. Sarı-takım, 11 Ocak'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.29 Aralık 2018 Cumartesi 16:35
Fenerbahçe ligde ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek Fenerbahçe, 11 Ocak Cuma gününe kadar hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.
Sarı-lacivertli ekip, 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.
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