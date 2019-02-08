Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Saat 20:30'da başlayacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Saat 20:30'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İlk 11'ler İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado.

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