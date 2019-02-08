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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu

Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Saat 20:30'da başlayacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

08 Şubat 2019 Cuma 19:39
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Saat 20:30'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'ler

İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:39
  1. Fenerbahçe
  2. Kayseri
  3. Kadir Has
  4. Kayserispor
  5. İstikbal
  6. Lung
  7. Lopes
  8. Kana Biyik
  9. Sapunaru
  10. Kucher
  11. Şamil
  12. Mensah
  13. Umut
  14. Chery
  15. Deniz
  16. Kravets
  17. Volkan
  18. Isla
  19. Neustadter
  20. Serdar
  21. Hasan Ali
  22. Jailson
  23. Tolgay
  24. Mehmet Ekici
  25. Ayew
  26. Dirar
  27. Soldado

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