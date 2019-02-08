Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i belli oldu
Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Saat 20:30'da başlayacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.08 Şubat 2019 Cuma 19:39
Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
Saat 20:30'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İlk 11'ler
İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado.
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