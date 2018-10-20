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Fenerbahçe'nin kabul etmediği takas belli oldu

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile Isla, Şener ve Dirar’dan birini istediği ortaya çıktı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
Fenerbahçe'nin kabul etmediği takas belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın detayları belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar’dan birini istedi. Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan’ı önerdi. Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi.

İki isim de kadro dışı

Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı. Bu iki futbolcu için yıllık 5 milyon euro maaş maliyeti bulunan yönetim, devre arasında gelebilecek yeni bir takas ve transfer önerisine sıcak bakıyor. Bu nedenle siyah-beyazlıların aynı ya da benzer bir teklifle sarı-lacivertli takımın kapısını çalması durumunda bu kez dev takasın gerçekleşme ihtimali çok yüksek olacak.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe

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