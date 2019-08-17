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Fenerbahçe'nin İlgilendiği Kjaer kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe, Kjaer'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaştı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:07
Fenerbahçe'nin İlgilendiği Kjaer kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde mutlu sona ulaştı.. Sevilla'da forma giyen eski oyuncusu ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler oyuncuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirerek sözleşme imzalatacak.

İki stoper, bir 6 numara alacağız

Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe olarak bir iş bitmeden transferle ilgili hiçbir açıklama yapmıyoruz. Transferler yaptık ama daha da transfer yapacağız. Eksiklerimizi Audi Cup maçlarında gözlemledik. İki stoper, bir 6 numara alacağız. Hocamız ihtiyaç duyarsa bir transfer daha yapacağız. Bunlar yapmak istediklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğu zaman, FFP kıskacında olduğunuz zaman adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kjaer kadro dışı bırakıldı

Sevilla'nın ligde Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosu açıklanırken Danimarkalı stopere kadroda yer verilmedi. Öte yandan Galatasaray'la adı anılan Ever Banega da aday kadroda yer almadı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:07
  1. İstanbul
  2. Fenebahçe
  3. Simon Kjaer

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