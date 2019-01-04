"Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa Kupası'nı kazanmak olmalıdır"





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbol takımının bulunduğu durumun kabul edilebilir olmadığını, ikinci yarıda camianın beklediği seviyeye geleceklerini belirtti.

Yanal, sarı-lacivertli kulübün ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda alınan başarısız sonuçlara rağmen iç sahada Fenerbahçe taraftarının takımı yalnız bırakmadığına dikkati çeken Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin gücü ve tutkusu buradan başlıyor. Biz de bu gücü biliyoruz. Bunun sorumluluklarını ve karşılığında yapmamız gerekenleri çok iyi biliyoruz. Ortaya koyacağımız performansla bunun karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Futbol takımı olarak gelinen nokta asla kabul edilebilir değil. Buna karşı herkesin istediği, arzu ettiği ve beklediği Fenerbahçe'nin gücünü göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında oynayacakları futbolla Fenerbahçe taraftarının beklentisini karşılayacaklarını aktaran Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe taraftarının ve camiasının beklediği oyunla bu mücadelenin içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İkinci yarıda lig yarışında da geride kalmayacağımızı düşünüyorum. İlk yarının puan cetvelini bir kenara atarsanız, ikinci yarı Fenerbahçe o zirvenin takımlarından biri olmalıdır. Fenerbahçe'nin hedeflerinde Türkiye Kupası'nı almak ve ligde şampiyon olmak vardır. Fenerbahçe'nin en büyük hedefi Avrupa Kupası'nı kazanmak olmalıdır."

Sarı-lacivertli takımda bir süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumlarına da değinen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin çıkarları ve menfaatleri için her şeyi yaparız. Bunu bir hata olarak değil, bir uygulama olarak görürüm. Bu uygulama içerisinde o gün doğrular oydu, bugün doğrular bu. Birçok dersi alarak bu doğruları yapmak mecburiyetindeyiz. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin değerleri için herkes bu fedakarlığa katlanmak durumunda. Benim yaptığım görüşmelerde en ufak bir problem olmayacağını gördüm. Volkan'ı ayrı tutacağım. Aatif ve Dirar yaklaşık 2,5 yıldır buradalar. Burayı çok iyi tanıyorlar, nasıl bir takım ve camia olduğunu çok iyi biliyorlar. Geçen yıllarda zirve yarışı yaptılar. Bugün de aynı yarış içerisinde olmamanın üzüntüsünü onların ifadelerinden biliyorum. Bence durmaları gerektiği yerleri bilecekler, en iyi performanslarını verecekler ve Fenerbahçe bunlardan yararlanacak."

Kaleci Volkan Demirel'in Fenerbahçe camiasına mal olmuş bir oyuncu olduğunu vurgulayan Yanal, "Fenerbahçe tarihinde önemli figürleri ve insanları görürsünüz. Can Bartu'lar, Lefter'ler, Ogün'ler, Cemil'ler… Siz bu tabloyu gördüğünüzde bu insanlar bu camialara mal olmuş insanlar. Volkan da bence henüz yaşarken buna mal olmuş bir oyuncudur. Fenerbahçeli olması, Fenerbahçe'de bulunması bundan sonra sayılacak isimlerin içerisinde olacak bir figürdür. Volkan aile içerisinde küçük bir olay yaşamıştır. Bence geçmiş geçmişte kalmıştır, affetmek en büyük intikamdır. O bitti, o alındı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önünü konuşmaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ara transfer döneminde takıma oyuncu kazandırmanın zor olduğunu dile getiren Ersun Yanal, "Emin olun Fenerbahçe'nin kendi hedeflerinin oluşturulacağı kalitede ve değerde kılı kırk yararak bir işlem gerçekleştiğini herkesin bilmesi ve gönül rahatlığı içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin ortak akla hizmet ettiği bir ortam var. En doğrusu yapılacaktır." şeklinde görüşlerini aktardı.

Ersun Yanal, son olarak ikinci yarıda iyi bir mücadele sergileyeceklerini sözlerini ekledi.