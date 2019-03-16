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Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado: Acı çekeceğiz, her maçta bu böyle olacak

Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Roberto Soldado, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 02:25
Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado: Acı çekeceğiz, her maçta bu böyle olacak

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında 2-1 kazandığı maçta, takımının ilk golünü atan Roberto Soldado, maçın ardından yayıncı kuruşua konuştu.

İşte Roberto Soldado'nun sözleri:

"Bu akşam alacağımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Acı çektiğimiz bir ilk yarıydı, hiç iyi hissetmedik ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama bugün en önemlisi kazanmaktı, nasıl olduğu önemli değildi."

"Rakip kaleye daha yakın oynamaya başladık"

"Takımımızın nasıl olduğunu herkes biliyor ve bu biraz da gerginlik yaratıyor takımın üzerinde. Mücadelemiz üst düzeydi. Zor bir dönemden geçiyoruz. 1 dakika içinde hemen beraberliği bulduk ve rakip kaleye daha yakın oynamaya başladık."

"Hiçbir maçı kolay kazanmayacağız, bu bizim için net. Acı çekeceğiz, her maçta bu böyle olacak. Biz mücadeleye, her maçta %100 ile sahada olmaya hazırız."

(Sporx)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:25
  1. Fenerbahçe
  2. Roberto Soldado
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Süper Lig

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