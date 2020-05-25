Fenerbahçe'nin eski yıldızı Appiah: Futbolcu olmasam gangster olurdum

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Stephen Appiah, kariyer zirvesini Juventus'ta yaşamıştı. 2013 yılında emekli olan 39 yaşındaki Appiah, hayatını anlattı.

Appiah, "Arkadaşlarımı takip etseydim, şu anda hapiste olurdum. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni, kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamamı sağladı."

Fenerbahçe için şükretti

Appiah, Juventus sonrası Fenerbahçe'ye gelerek çok doğru bir iş yaptığını söyleyerek, "Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan hiç pişman değilim. Türkiye'de her şeyimi verdim, taraftarlarla iyi bir ilişki kurdum" dedi.