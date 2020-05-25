  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Appiah: Futbolcu olmasam gangster olurdum

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Stephen Appiah, "Futbol, benim bir gangster olmamamı sağladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:34:00 - 2020-05-25 13:37:52
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Appiah: Futbolcu olmasam gangster olurdum

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Stephen Appiah, kariyer zirvesini Juventus'ta yaşamıştı. 2013 yılında emekli olan 39 yaşındaki Appiah, hayatını anlattı.

Appiah, "Arkadaşlarımı takip etseydim, şu anda hapiste olurdum. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni, kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamamı sağladı."

Fenerbahçe için şükretti

Appiah, Juventus sonrası Fenerbahçe'ye gelerek çok doğru bir iş yaptığını söyleyerek, "Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan hiç pişman değilim. Türkiye'de her şeyimi verdim, taraftarlarla iyi bir ilişki kurdum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı