Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin Bursa 11'i belli oldu!

"Şampiyonluk yarışında bende varım" diyen Fenerbahçe, kendi sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:04
Fenerbahçe'nin Bursa 11'i belli oldu!

.
FENERBAHÇE - BURSASPOR

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 16.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports

 

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:04
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı!
    1. Sel sularına kapılan çocuk böyle..
    2. Erdoğan’dan Menderes, Özal ve Erbakan..
    3. Erdoğan, Avrupalı Türklerle..
    4. Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!
    5. Ayrılacağını açıklamıştı! Fernando..
    6. Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!
    7. Kullandığı aracın altında kalıp öldü
    8. Katar`dan Amerika şirketine doğalgaz..
    9. AK Parti milletvekili aday listesi..
    10. Futbol dünyasının kalbi Alex..
    11. İngiltere’de uçak şoku!
    12. Van'da kaçak avcılıkla mücadele
    13. Trabzon’da ringe çıkacak boksörler..
    14. İzmir'de sağanak hayatı felç etti
    15. Afganistan'da 8 kişi kaçırıldı
    16. Şehit itfaiyeciler gözyaşları içinde..
    17. Kılıktan kılığa giren hırsız enselendi
    18. Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce..
    19. AK Parti, 24 Haziran milletvekili..
    20. Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...