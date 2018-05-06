Fenerbahçe'nin Bursa 11'i belli oldu!
"Şampiyonluk yarışında bende varım" diyen Fenerbahçe, kendi sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.06 Mayıs 2018 Pazar 15:04
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FENERBAHÇE - BURSASPOR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 16.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman
BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er
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