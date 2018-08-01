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Fenerbahçe'nin baş belası Sporting Lizbon

Portekiz kulübü Sporting Lizbon, Fenerbahçe'nin anlaşma yolunda ilerlediği Slimani'ye talip oldu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:42
Fenerbahçe'nin baş belası Sporting Lizbon

Yaklaşık 1.5 aydır forvet transferi için yoğun çaba gösteren Fenerbahçe, Islam Slimani'ye yoğunlaşmış durumda... Ancak Sarı- Lacivertliler'in önüne birkez daha Sporting Lizbon engeli çıktı. Daha önce Fenerbahçe'nin anlaştığı Bas Dost'la yeni sözleşme yaparak transferin önünü kesen Portekiz kulübü bu kez de Slimani'ye kanca attı. Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra, eski yıldızlarıyla yeniden iletişime geçti.

FENERBAHÇE'NİN KAPTIRMAYA NİYETİ YOK

Ancak Bas Dost konusunda büyük bir darbe yiyen Fenerbahçe bu kez daha tecrübeli. Sarı-Lacivertliler, Islam Slimani'yi kaptırmayı kesinlikle düşünmüyor. Leicester City ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Cezayirli yıldızla da pürüzleri çözüp imza attırması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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