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Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu

Şampiyonluk yarışının 4. sırasında bulunan Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:53
Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu 
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Nazım, Yekta, Maicon, Charles, Deniz, Doukara.
TEKNİK DİREKTÖR:Hamza Hamzaoğlu

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:53
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