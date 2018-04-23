Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu
Şampiyonluk yarışının 4. sırasında bulunan Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.23 Nisan 2018 Pazartesi 18:53
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman
ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Nazım, Yekta, Maicon, Charles, Deniz, Doukara.
TEKNİK DİREKTÖR:Hamza Hamzaoğlu
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