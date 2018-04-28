Fenerbahçeli yıldıza çağrı: Sana her zaman kapımız açık

Fenerbahçe’de kadroya girmekte zorlanan ve son haftalarda yedek kulübesinde dahi oturmayan Mauricio Isla’ya ülkesi Şili’den mesaj geldi.

Daha önce Isla’nın transfer iddialarıyla anıldığı Universidad de Chile kulübünün Başkanı Carlos Heller, ülke basınına konuştu.

Şili’de bir televizyon programına bağlanan Başkan Carlos Heller, Isla gibi bir oyuncuyu kadroda görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Transfer haberleriyle alakalı konuşan Şili kulübünün başkanı, “Isla gibi bir oyuncuya her zaman kapımız açık. Transfer konusunda kendisiyle görüşmek isteriz. Yapılacak transfer görüşmelerinden memnun oluruz” diye konuştu.