Fenerbahçeli Valbuena'dan PSG için olay sözler! Fransa basınına açıklama yapan Fenerbahçeli Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'ne veda etmesine üzülmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine üzülmediğini söyledi. Mathieu Valbuna, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Manchester United'a elenmesi hakkında konuştu. Olay yorum Fransa basınına konu hakkında açıklama yapan Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'ne veda etmesine üzülmediğini söyledi. "UEFA puanları adına ülke için önemli ama Marsilya taraftarı olarak Paris Saint-Germain'i destekleyemeyiz. Marsilya taraftarı, onların elenmesinden çok mutlu" dedi. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2006-2014 yılları arasında Marsilya'da oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.