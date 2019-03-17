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Fenerbahçeli Valbuena'dan PSG için olay sözler!

Fransa basınına açıklama yapan Fenerbahçeli Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'ne veda etmesine üzülmediğini söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 17:05
Fenerbahçeli Valbuena'dan PSG için olay sözler!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine üzülmediğini söyledi.

Mathieu Valbuna, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Manchester United'a elenmesi hakkında konuştu.

Olay yorum

Fransa basınına konu hakkında açıklama yapan Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'ne veda etmesine üzülmediğini söyledi.

"UEFA puanları adına ülke için önemli ama Marsilya taraftarı olarak Paris Saint-Germain'i destekleyemeyiz. Marsilya taraftarı, onların elenmesinden çok mutlu" dedi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2006-2014 yılları arasında Marsilya'da oynadı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:05
  1. Mathieu Valbuena
  2. Fenerbahçe
  3. Paris Saint-Germain

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