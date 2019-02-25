Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı için yola çıktı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy’den hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy’den hareket etti.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için sarı-lacivertli taraftarlar yola çıktı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden polis eskortu eşliğinde 35 otobüsle hareket eden Fenerbahçeliler tezahüratlar eşliğinde yolculuğa başladı.

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