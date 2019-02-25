Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı için yola çıktı
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy’den hareket etti.25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy’den hareket etti.
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için sarı-lacivertli taraftarlar yola çıktı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden polis eskortu eşliğinde 35 otobüsle hareket eden Fenerbahçeliler tezahüratlar eşliğinde yolculuğa başladı.
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