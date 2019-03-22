Fenerbahçeli futbolcular salonda çalıştı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı ifade edildi. Salonda ısınma ve egzersiz hareketleriyle başlayan antrenmanın kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi. Sarı-lacivertli takım, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



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