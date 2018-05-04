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Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a kavga çıkaracak sözler!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, ülkesinde yayım yapan Globo Esporte'ye olaylı Beşiktaş derbisi ve Türkiye'deki yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:40
Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a kavga çıkaracak sözler!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, ülkesinde yayım yapan Globo Esporte'ye olaylı Beşiktaş derbisinden Türkiye'deki yaşantısına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. 
Josef, Ülker Stadyumu'nda yarıda kalan ve daha sonrasında Beşiktaş'ın 57. dakikadan itibaren tekrarına çıkmadığı derbi mücadelesiyle ilgili Siyah Beyazlıları eleştirdi.
"Bunlar, onların stadyumunda da oldu." diyen Brezilyalı futbolcu, "Ancak biz sahayı terk edip oynamayacağız demedik." ifadelerini kullandı.
Maçın tekrarının doğru karar olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, bununla birlikte "Keşke böyle bir problem hiç yaşanmamış olsaydı." şeklinde konuştu.
Souza, bununla birlikte seyircilerin sahaya gerçekten müdahale ettiğini belirtti. Brezilyalı yıldız, bununla birlikte aynı durumun Türkiye'deki hemen her statta yaşandığını söylerken şunları kaydetti: "Ne yazık ki bunlar, normal hâle geldi. Taraftarlar, rakip oyuncu korner atmaya giderken sahaya yabancı madde atıyor. Ama bu sadece bizde değil, hemen her takımın stadında oluyor. Stadımızda yaşananlar maalesef daha büyük probleme neden oldu çünkü bu sefer işin içinde rakip takımın teknik direktörü vardı. Daha önce Fenerbahçe antrenörü de başına darbe almıştı ama oyun devam etmişti."

''PEPE ÇOK ABARTILI OYNADI''

Souza, aynı derbide Pepe'nin kendisine yaptığı müdahalenin ardından gördüğü kırmızı karta yönelik olaraksa şu yorumları yaptı:
"Açıkçası çok fütursuzca bir müdahale yaptı. Açıkçası ilk maçtan kalan bir hissiyatı olup olmadığını bilmiyorum. Aynı maçta Quaresma da beni tekmelemişti. Benim o pozisyonda bir müdahalem var mıydı, bilmiyorum. Ama Pepe çok abartılı bir şekilde topa girdi. Ne mutlu ki hakem de bunu gördü ve Pepe'yi oyundan attı."

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:40
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Josef de Souza

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