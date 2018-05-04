Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den UEFA'ya tarihi dava!

Fenerbahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA'ya 4 sezonluk Şampiyonlar Ligi zararı için toplam 141 milyon euroluk tazminat davası açacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:15
Fenerbahçe'den UEFA'ya tarihi dava!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Sarı-lacivertlilerin bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.

RAKAM 141 MİLYON EUROYA ÇIKIYOR

F.Bahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon euroya denk geldiği bildirildi.

250 MİLYON TL'LİK DAVA DA İÇERİDEN AÇILACAK

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin, 3 Temmuz sürecinde aleyhinde hareket edildiğine inandığı Türkiye'de bulunan kişi ve kurumlara da yüksek meblağlı bir tazminat davası açacağı bildirildi. Sarı- lacivertlilerin, bu kişi ve kurumlardan 100 milyon TL ile 250 milyon TL arasında bir gelir elde etmek istediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:15
  1. Fenerbahçe
  2. uefa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    1. Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    2. Muharrem İnce, Oğan'ı yanında istiyor!
    3. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    6. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    7. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    8. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    9. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    10. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    11. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    12. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    13. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    14. Cuma Hutbesi!
    15. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    16. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    17. Altında son durum ne?
    18. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    19. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    20. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı