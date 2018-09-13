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Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı bombası!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcısı olarak Tuncay Şanlı isminin öne çıktığı iddia edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 02:48
Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı bombası!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Konyaspor maçından sonra sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile bir görüşme yapacak…

Bu görüşmede birinci gündem maddesi yerli yardımcı olacak. Ali Koç’un en çok istediği Tuncay Şanlı başta olmak üzere 2-3 isim daha belirlediği ise gelen bilgiler arasında.

Damien Comolli’nin istemesi, Cocu’nun da onay vermesinden sonra Ali Koç’un yerli antrenör adaylarıyla birer görüşme yapacağı ve göreve getireceği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 02:48
  1. Konya
  2. Fenerbahçe
  3. Tuncay Şanlı
  4. Phillip Cocu
  5. Yardımcı antrenör

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