Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı bombası!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Konyaspor maçından sonra sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile bir görüşme yapacak…

Bu görüşmede birinci gündem maddesi yerli yardımcı olacak. Ali Koç’un en çok istediği Tuncay Şanlı başta olmak üzere 2-3 isim daha belirlediği ise gelen bilgiler arasında.

Damien Comolli’nin istemesi, Cocu’nun da onay vermesinden sonra Ali Koç’un yerli antrenör adaylarıyla birer görüşme yapacağı ve göreve getireceği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor