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Spor

Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı atağı

Eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe'nin şimdiki hedefenin de Tuncay Şanlı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 21:27:00 -
Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı atağı

Sarı lacivertliler bugün eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe eski futbolcularını teknik ekibe kazandırmak için kolları sıvadı.

Tuncay Şanlı sesleri

2021-22 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. Sarı lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandırmak istiyor. Mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.

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