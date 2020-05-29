Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Ricardo Quaresma
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Yeni sezonda yeni bir yapılandırmaya giden Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Quaresma önerildi
Sarı lacivertli ekibe bir dönem Beşiktaş formasını terleten şimdilerde ise Kasımpaşa'da top koşturan Ricardo Quaresma'nın önerildiği iddia edildi. Fenerbahçe kurmaylarının 36 yaşındaki Portekizli yıldıza maç başı teklifi kabul etmesi durumunda 1 yıllık sözleşme önerisi sunacağı belirtildi.
Quaresma'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.