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Fenerbahçe'den transfer bombası! Arsenal'den Chuba Akpom...

Fenerbahçe golcü forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:06
Fenerbahçe'den transfer bombası! Arsenal'den Chuba Akpom...

Fenerbahçe teknik direktörü Philip Cocu, idmanlarda tek forvet olarak Soldado'nun olmasından oldukça rahatsız.

Fenerbahçe'de Philip Cocu, uzun lig yarışı, Avrupa macerası ve kupa maçları da göz önüne aldıklarında İspanyol golcünün yanına bir değil iki forvet alınmasını istedi. Bas Dost’un gelmesi durumunda tek başına onunda yetmeyeceğini anlattı. Bir yandan Hollandalı forveti kovalayan sarı-lacivertliler, alternatif olarak genç ve gelecek vaadeden bir forveti bonservisi elinde veya kiralık olarak kadroya katmanın hesapları içinde.

Damien Comolli’nin takip ettiği isimlerden birisinin ise Arsenal’ın bir kez daha kiralamayı düşündüğü Chuba Akpom olduğu bildirildi. Sezonu Belçika’da St.Truiden’de tamamlayan Nijerya asıllı forveti 3’üncü alternatif olarak düşünüyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:06
  1. Fenerbahçe
  2. Arsenal
  3. Chuba Akpom
  4. St.Truiden

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