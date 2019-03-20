Fenerbahçe'den taraftarlara bağış uyarısı
Süper Lig'de zor dönemler geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde başlatılacak bağış kampanyasıyla ilgili taraftarları uyardı.20 Mart 2019 Çarşamba 21:54
Fenerbahçe Kulübü, önümüzdeki günlerde başlatacakları bağış kampanyasıyla ilgili sarı-lacivertli taraftarlara uyarıda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün önümüzdeki günlerde başlatacağı bağış kampanyası ile ilgili sosyal medyada SMS paylaşımları yer almaktadır. Kampanyamızın resmi duyurusu önümüzdeki günlerde Başkanımız Sayın Ali Koç tarafından yapılacak; tüm detaylar açıklandıktan sonra süreç başlayacaktır. Taraftarlarımızdan ricamız kulübümüzden resmi duyuru yapılmadıkça henüz hiçbir adım atmamalarıdır" denildi.
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