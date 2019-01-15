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Fenerbahçe'den Talisca bombası! Başkan Ali Koç açıklayacak

Forvet hattında etkili bir golcü eklemek isteyen Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

15 Ocak 2019 Salı 14:29
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Başkan Ali Koç açıklayacak

Fenerbahçe'de flaş isim olarak Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ismi ön plana çıkıyor. Başkan Ali Koç bombaları patlatacak.

Transferde ilk olarak stopere Sadık Çiftpınar'ı alan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler bekleniyor. Başkan Ali Koç, çarşamba 21.45'te yapacağı "Camiaya sesleniş" konuşmasında alınacak isimleri ve transferdeki son durumu açıklayacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi Koç'un vereceği müjdeli haberlere odaklanmış durumda.

Kiralık teklifi yapıldı

Fenerbahçe'de golcü adayları arasında Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar ile Liverpool'da oynayan Adam Lallana isimleri öne çıkıyor. Sassuolo'da mutsuz olan Babacar'ın 2022'ye kadar sözleşmesi var. Lallana da Liverpool'da forma savaşında gerilerde kaldı, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Kanarya iki oyuncudan birisini kiralık olarak almak amacında.

Talisca İstanbul'u istiyor

Sarı-Lacivertli takımın patronu Koç'un orta alanda patlatacağı büyük bombanın Talisca olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'tan ayrılıp Çin'e giden Sambacı'nın Kanarya'ya sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor.

Schalke 04'te görev yapan sol açık Yevhen Konoplyanka da transferi beklenen bir başka oyuncu. 29 yaşındaki Ukraynalı star da kiralanmak isteniyor.

(Star)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:29
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe başkanlığı
  3. Fenerbahçe
  4. Anderson Talisca
  5. Transfer
  6. Süper Lig
  7. Ali Koç

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