Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Francesco Caputo... İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Empoli’de forma giyen golcü oyuncu Francesco Caputo'yu yakın takipe aldığını duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, küme düşen Empoli’de forma giyen 31 yaşındaki sağ ayaklı santrforu Sarı-Lacivertliler’in kulübünden istediği yazıldı. Empoli’nin iki yıl daha sözleşmesi olan Caputo’nun bonservisi için 3.5 milyon euroluk fiyat bildirdiği, Kanarya’nın ise indirim isteyip beklemeye geçtiği vurgulandı

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