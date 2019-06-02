Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Francesco Caputo...
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Empoli’de forma giyen golcü oyuncu Francesco Caputo'yu yakın takipe aldığını duyurdu.02 Haziran 2019 Pazar 13:05
İtalyan basınında yer alan haberlerde, küme düşen Empoli’de forma giyen 31 yaşındaki sağ ayaklı santrforu Sarı-Lacivertliler’in kulübünden istediği yazıldı. Empoli’nin iki yıl daha sözleşmesi olan Caputo’nun bonservisi için 3.5 milyon euroluk fiyat bildirdiği, Kanarya’nın ise indirim isteyip beklemeye geçtiği vurgulandı
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