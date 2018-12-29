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Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!

Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Aziz'e kanca attı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 02:54
Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz'in transferinde Fenerbahçe devrede. Galatasaray'ın yollarını ayırmak üzere olduğu deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe kulübü görüş aldı.

Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz cephesiyle görüşerek deneyimli savunma oyuncunun kadro dışı kalması ve gözden çıkarılmasıyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in iddiasına göre, Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'e yıllık 15 milyon TL civarında teklif sundu ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 02:54
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Serdar Aziz

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