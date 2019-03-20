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Fenerbahçe'den Ryan Babel atağı!

Fenerbahçe bir dönem ligimizde Beşiktaş'ta forma giyen şimdilerde ise Premier Lig ekiplerinden Fulham'da top koşturan Hollandalı yıldız Ryan Babel'i transfer etmek için harekete geçti.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:44
Fenerbahçe'den Ryan Babel atağı!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 'gelecek sezon şampiyon olacağız' sözlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen yönetim, elini taşın altına koymaya hazırlanıyor.

Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezon transfer hedefleri belirlenmeye başlandı. Sportif direktör Damien Comolli, bir yandan takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de çalışmalar yapıyor.

Ryan Babel sürprizi!

Sözleşmesi sona eren isimlerin ayrılmasının ardından Fenerbahçe, bu futbolcuların yerlerini ismi tartışılmayacak isimlerle doldurmak istiyor.

Comolli bu bağlamda ilk adımı da attı... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Ryan Babel oldu. Ara transferde Beşiktaş'tan Fulham'a giden Babel İngiltere'de büyük hüsran yaşayınca Türkiye'ye dönmenin yollarını aramaya başladı.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri Winniy Haatrecht'in geçen hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüştüğü belirlendi.

Haatrecht'in Comolli'ye, "Ryan haziranda serbest kalıyor. Uygun bir rakama Fenerbahçe'ye transferi mümkün" dediği kaydedildi.

Küme düşmesi beklenen Fulham'dan ayrılmaya kararlı olan Babel'in düşlerini Fenerbahçe süslüyor.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:44
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ryan Babel
  4. Fulham
  5. Beşiktaş
  6. İngiltere Premier Lig

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