Fenerbahçe'den Rusya hamlesi
Fenerbahçe sosyal medya hesabından Temmuz'da yapacağı hazırlık kampı ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-Lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da turnuvaya katılacağını da duyurdu.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık çalışmaları ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, daha sonra ise 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Pari Premier Cup'a katılmak üzere St Petersburg'a gidecek.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
"Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar.
AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.
8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.
Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:
9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek."