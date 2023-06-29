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Spor Fenerbahçe'den Rusya hamlesi
Spor

Fenerbahçe'den Rusya hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-06-29 15:33:00 -
Fenerbahçe'den Rusya hamlesi

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Temmuz'da yapacağı hazırlık kampı ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-Lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da turnuvaya katılacağını da duyurdu.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık çalışmaları ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, daha sonra ise 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Pari Premier Cup'a katılmak üzere St Petersburg'a gidecek.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar.

AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.

8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:
9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek."

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