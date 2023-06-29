Fenerbahçe'den Rusya hamlesi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık çalışmaları ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Sarı-lacivertli ekip, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, daha sonra ise 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Pari Premier Cup'a katılmak üzere St Petersburg'a gidecek.



İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:



"Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar.



AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.



8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.



Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe



15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek."